HABER

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.  Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, dün akşam üzeri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 98 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yanındaki 2 tekne motoru ile 2 lastik bota el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi, bu sabah gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adlilyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., O.K., İ.D., ve F.Y. tutuklandı. Diğer şüheliler N.Y., E.T. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yakalanan 98 kaçak göçmen ise polisteki işlemleriin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
2 yaşındaki Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti2 yaşındaki Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti
Zonguldak’ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralıZonguldak’ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

İBB önünde 'fayton' protestosu! İmamoğlu'na çağrı!

İBB önünde protesto! İmamoğlu'na çağrı!

Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.