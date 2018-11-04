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Didim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Didim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Didim- Akbük karayolundaki kavşakta meydana geldi. Söke yönüne giden Şemerdin Taş (46) yönetimindeki 09 BB 617 plakalı hafif ticari araçla Söke'den Milas yönüne giden Murat Özkan yönetimindeki 34 KY 7766 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Taş'ın aracında bulunan Hakan Uçar, Ersin Taş ve Tahsin Taş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Didim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıDidim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıDidim'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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