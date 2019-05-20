Didim'de helikopter destekli kaçak operasyonu

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin helikopter destekli kaçak operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

Didim'in İmbat koyunda, saat 13.00 sıralarında devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 organizatörü yakaladı. Çevrede yapılan aramalarda düzensiz göçmen bulunamazken, kaçakların denizde veya arazide olabileceği Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bildirildi. Yapılan ihbarın ardından kaçakların tespit edilebilmesi için bölgeye Sahil Güvenlik botu ile 4x4 kara aracı sevk edilirken, ayrıca Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi. Bölge, helikopter tarafından havadan taranırken, Didim'in Tekağaç Burnu doğusunda yer alan İmbat Koyu mevkisinde yeşillik alana saklanmış vaziyette düzensiz göçmenler tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 10'u Suriye, 1'i Filistin, 5'i Orta Afrika, 7'si Kongo ve 2'si Mali uyruklu 17'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak ile 1 organizatör yakalandı. 3 organizatör gözaltına alınırken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçaklar ise kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

FOTOĞRAFLI



