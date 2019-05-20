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Didim’de helikopter destekli mülteci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Aydın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin helikopter destekli operasyonunda 25 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.Aydın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Didim’de helikopter destekli mülteci operasyonu

Aydın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin helikopter destekli operasyonunda 25 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı. Yapılan aramalarda düzensiz göçmenler bulunamadı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına yapılan bilgilendirmede, düzensiz göçmenlerin denizde olabilecekleri ihbarının ardından bölgeye sahil güvenlik botu ve helikopter yönlendirildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından düzensiz göçmenlerin bulunması amacıyla bölgeye karada arama çalışmalarına destek vermesi için arazi aracı yönlendirildi. Helikopter tarafından bölge havadan taranırken, Didim Tekağaç Burnu doğusunda yer alan İmbat Koyu mevkisinde yeşillik alana saklanmış düzensiz göçmenlere rastlandı.

Sahil Güvenlik ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin koordineli çalışması sonrası deniz yoluyla yasa dışı yollardan kaçma girişiminde bulunan 10 Suriye, 1 Filistin, 5 Orta Afrika, 7 Kongo ve 2 Mali uyruklu toplam 17 erkek, 6 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 25 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçıları gözaltına alındı.

Didim’de helikopter destekli mülteci operasyonu

Didim’de helikopter destekli mülteci operasyonu

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