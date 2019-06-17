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Didim'de kaçak elektronik sigara satışına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik sigara ve malzemeler ile yakalanan iş yerinin sahibi ve işletmecisi gözaltına alındı.

Didim'de kaçak elektronik sigara satışına 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda elektronik sigara ve malzemeler ile yakalanan iş yerinin sahibi ve işletmecisi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da, gümrük kaçağı elektronik sigara sattığı belirlenen tütün ve tütün mamülleri satışı yapılan G.Ç.'nin işletmeciliğini yaptığı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 35 adet elektronik sigara, 290 elektronik sigara likidi ve 38 muhtelif sigara ele geçirildi. İş yerinin işletmecisi G.Ç. ile sahibi A.G., gözaltına alındı. 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutanak tutulup, serbest bırakıldı.

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