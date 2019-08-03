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Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin kaçak üretim yapıldığı belirlenen bir depoya düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde litrelerce içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin kaçak üretim yapıldığı belirlenen bir depoya düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde litrelerce içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim'in Balat Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde bulunan depoda kaçak içki üretimi yapıldığını tespit etti. Didim Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından depoya, dün sabah operasyon düzenlendi. Söz konusu bahçe ile içinde ev ve evin alt katındaki depoda yapılan aramada büyük lastik variller, 5 litrelik damacanalar ve 750 cc'lik pet şişeler içinde kaçak üretildiği belirlenen 520 litre viski, 398 litre rakı, 180 litre etil alkol, 20 litre şarap, değişik ebatlarda bin 246 alkollü içki şişesi, içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 2 kazan, kazana bağlı 2 adet ocak ve tesisat aparatları, 20 adet 25 gramlık toz şarap mayası, 49 adet 50 ml alkol aroması ele geçirdi. Evde bulunan Y.D., Y.D. ve M.D gözaltına alındı.
Şüphelilerin depo olarak kullanılan evin alt kısmına kurdukları iki ayrı düzenekle damıtma yöntemi ile kaçak içki imalatı yaptıkları belirlendi. Ppolis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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