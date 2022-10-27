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Didim’de kaçak içki ve sigara ele geçirildi

27.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir işyerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Akbük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı.

Didim’de kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir işyerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Akbük Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2,50 litre kaçak içki,
351 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma, 70 litre etil alkol, 216 adet cinsel güç arttırıcı kapsül, 42 adet cinsel güç artırıcı jel, 1360 yaprak sigara sarma kağıdı, 13 adet gümrük kaçağı sigara, 26 adet gümrük kaçağı parfüm, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. H.T. ve M.K. isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlemler yapıldı.

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