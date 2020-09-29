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Didim’de kız çocuğuna tecavüz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna çeşitli zamanlarda tecavüz ettikleri ileri sürülen şahıslar ile kızın ablası gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna çeşitli zamanlarda tecavüz ettikleri ileri sürülen şahıslar ile kızın ablası gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklanırken, kız çocuğunun ablası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, Akbük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan N.G. (51) kızları C.N.K. (16) ve H.K. ile birlikte Akbük Mahallesi’nde yaşamaya başladı. İddialara göre, tecavüze uğrayan C.N.K.’nin durumu ise annesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Annesi, kızının durumuyla ilgili Akbük’te jandarmaya şikayet etmesi sonucunda mağdur C.N.K. başından geçenleri jandarmaya anlattı. Mağdur çocuk C.N.K.’nin (16) ifadesinde S.O. ile yakın komşu olduğunu, S.O.’ya ait tekne ile balık tutmak için denize açıldıktan sonra defalarca tecavüze uğradığını, daha önce de bu kişiler ve isminin Ü. olduğunu bildiği kişi tarafından da ormanlık alanda tecavüze uğradığını, K.Ç. ve E.P.’nin de kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Ayrıca genç kız, ablası H.K.’nin de kendisini zengin erkeklere para karşılığında ilişkide bulunmaya zorladığını iddia etti.
Mağdur kızın ifadesinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili olarak S.O. (49), K.Ç. (20), E.P. (15) adlı şüphelileri adreslerinde yakalarken, abla H.K. de adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerden S.O. ile K.Ç. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.P. serbest bırakılırken, küçük yaştaki mağdurenin ablası H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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