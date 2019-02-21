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Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir sokakta kız öğrenciler arasında çıkan kavga pes dedirtti.

Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir sokakta kız öğrenciler arasında çıkan kavga pes dedirtti. Ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, bir kız öğrenciyi köşeye sıkıştırıp feci şekilde darp ederken, bir kız ise olayı cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
Edinilen bilgiye göre, Didim’de ortaokul çağındaki üç kız öğrenci, sokak ortasında başka bir kız öğrenciyi feci şekilde dövdü. Video kameraya kaydedilen görüntülere göre, 3 kız öğrenci, ’sinkaf’lı küfürler ederek, tek başına olan kız çocuğunu yerlerde sürükledi. Dayak yiyen kız öğrenci hiç sesini çıkaramazken, diğer öğrenciler çok daha ileri gidip kızın üstüne çıkarak tekme attı. Olayın daha sonra ailelere de sıçradığı ileri sürülürken, görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.
Konuyla ilgili olarak dayak yiyen kız öğrenci, diğer öğrencilerden şikayetçi olurken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili çalışma başlattı. Kız öğrencilerin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes dedirtti

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