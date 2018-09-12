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Didim'de kontrolden çıkıp siteye giren vidanjör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Didim'de kontrolden çıkıp siteye giren vidanjör devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkan vidanjörün bir siteye girerek devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sezai Aslan (58) idaresindeki 09 YL 334 plakalı vidanjör, Akbük Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir siteye girdi.

Burada evlere çarparak durabilen vidanjör devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaza ölü vidanjör

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