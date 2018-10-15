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Didim'de, lastik botlardaki 24 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden aynı gün, farklı zamanlarda ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik botta yakalandı.

Didim'de, lastik botlardaki 24 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinden aynı gün, farklı zamanlarda ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik botta yakalandı.
Didim ilçesi Mavişehir önlerinde, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.50'de ve 07.10'da, 2 operasyon düzenledi. Denizde tespit edilen ve içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botlar, durduruldu. Botlarda 18'i Afganistan, 4'ü Irak ve 2'si Suriye uyruklu toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 7'si kadın ve 6'sı çocuk 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Didim'de, lastik botlardaki 24 kaçak göçmen yakalandı

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