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Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması’nda, Rusya’dan gelen Valeria Ignateva kraliçe seçildi.Didim’de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması’nın 11’incisi, Venosa Beach Resort otelde yapılan final gecesiyle sona erdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması’nda, Rusya’dan gelen Valeria Ignateva kraliçe seçildi.
Didim’de geleneksel hale gelen Miss Apollon Uluslararası Güzellik Yarışması’nın 11’incisi, Venosa Beach Resort otelde yapılan final gecesiyle sona erdi. 15 güzelin boy gösterdiği yarışmada Rusya’dan gelen Valeria Ignateva birinci seçildi. Otelin amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen yarışmaya otelde konaklayan misafirlerin yanı sıra ile çok sayıda davetli takip etti.
Yarışmaya Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Kenya ve Kazakistan’dan yaşları 17 ile 26 arasında değişen 15 güzel katıldı. Yarışmada danslar ve akrobasi ile ışıklı dans gösterileri de sergilendi. Genç kızlar, yöresel kıyafetleri, bikinileri ve gece kıyafetleriyle podyumda boy gösterip, "Miss Apollon" güzeli olmak için yarıştı. Jürinin oylamaları sonucu 5 güzel belirlendi. Jürinin kararı sonucunda Miss Venosa güzeli Ekaterina Prokofeva seçildi.
Yarışmada Rusya’da gelen Elena Mikhailova dördüncü, Rusya’dan Veronika Emelyonova üçüncü, yine Rusya’dan katılan Ulyana Balyasnikovo ise ikinci oldu. Birinci olan Valeria Ignateva adlı güzele tacını 2018 Miss Apollon Güzeli Matveeva Evgenıa ile Otel sahibi Tevfik Bağcı birlikte taktı.
Dereceye giren diğer güzellere de ödülleri ve tacı jüri üyeleri tarafından verildi.
Kraliçe seçilen Rus güzel Matveeva Evgenıa “Jüriye beni seçtiği için teşekkür ediyorum. Birinci olduğum için mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi

Didim’de Miss Apollon güzeli Rus Valeria seçildi
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