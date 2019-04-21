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Didim'de renkli Paskalya kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan yabancılar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Didim'de renkli Paskalya kutlaması

Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan yabancılar, Paskalya Bayramı'nı kutladı. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı, çeşitli yarışmalarla renklendi.
Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın tekrar dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı, Didim'de yaşayan İngiliz, İskoç ve İrlandalılar tarafından etkinliklerle kutlandı. Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan kafeteryalarda düzenlenen kutlamalara çok sayıda İngiliz, İrlandalı ve İskoç vatandaşı katıldı. Kutlamalar kapsamında yumurta boyama, taş boyama, yumurta avı, kaşık ile yumurta taşıma, Paskalya bonesi ve üç bacakla koşu yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'ndaki eğlence ve yarışmalar şenlik havasında geçerken, ilgiyle izlendi. Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands Başkanı Lynn Cole, Hristiyanlık dininin en önemli bayramlarından biri olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bizler Didim'de Gönüllüler Çalışma Grubu Help İn Hands olarak 6- 7 yıldır çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar çeşitli yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikten ve ürün satışlarından elde edilen gelirle de yüzde 50 fiziksel engelli Hakan Keskin'e (13) elektrikli tekerlekli sandalye alacağız. Ayrıca 9 yıl önce doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu serebral palsi (beyin felçi) hastası olan Mustafa Kemal Çelik (9) için aileye yardımda bulunacağız. Çok güzel bir ortam var. Didim'de yaşayan yabancı ailelerin etkinliğimize katılmalarından ve yardım kampanyamıza ilgisinden oldukça memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek."

FOTOĞRAF

Didim'de renkli Paskalya kutlamasıDidim'de renkli Paskalya kutlamasıDidim'de renkli Paskalya kutlamasıDidim'de renkli Paskalya kutlaması

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