HABER

Didim'de sürat teknesinde 1,5 ton skunk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yurt dışından Türkiye'ye sürat teknesiyle uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 1,5 ton skunk ele geçirildi.

Didim'de sürat teknesinde 1,5 ton skunk ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, yurt dışından Türkiye'ye sürat teknesiyle uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 1,5 ton skunk ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceği tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah bölgede önlem alındı. Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un koordine ettiği operasyona, şüphelilerin sürat teknesiyle sahile yaklaşmasıyla başlandı. Bir anda polisleri karşılarında gören şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini terk edip, karaya çıkarak kaçtı. Teknede, polisin yatığı aramada 1,5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için ise bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...Hayatınızda hiç 'Kedi Bacağı' yediniz mi? İşte 300 yıllık tat...
Tombala baskınında 33 kişiye, 8 bin 547 lira para cezasıTombala baskınında 33 kişiye, 8 bin 547 lira para cezası
Lice kırsalında 1 PKK terörist öldürüldüLice kırsalında 1 PKK terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.