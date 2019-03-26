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Didim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen yıl sürat teknesinde ele geçirilen 1,5 ton sentetik uyuşturucu skunk ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Didim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklama

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen yıl sürat teknesinde ele geçirilen 1,5 ton sentetik uyuşturucu skunk ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl istihbarat çalışmasıyla, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceği tespit edildi. 3 Ekim 2018'de bölgede önlem alındı. İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un koordine ettiği operasyon, şüphelilerin sürat teknesiyle sahile yaklaşmasıyla başladı. Polisleri karşılarında gören şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini terk edip, karaya çıkarak kaçtı. Teknede polisin yaptığı aramada, 1,5 ton sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, olayın sorumlusu oldukları belirlenen E.Y. ve M.Ç.'nin adresleri de tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri geçen pazar günü saklandıkları evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.Ç., mahkemece tutuklandı.

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Didim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklamaDidim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklamaDidim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklamaDidim'de sürat teknesinde ele geçen 1,5 ton skunk'a 2 tutuklama

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