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Didim'de sürüklenen teknedeki 11 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim'de sürüklenen teknedeki 11 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim’in Tekağaç Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknede kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, teknedeki 3’ü çocuk, 2’si kadın 11 Filistin uyruklu kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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