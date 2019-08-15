HABER

Didim’de tatilcilere sağanak sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 08:39 | Son Güncelleme

AYDIN’ın turistik ilçesi Didim’de sağanak yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı.

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın turistik ilçesi Didim’de sağanak yağmur, tatilcilere zor anlar yaşattı. Tatilciler, üstü kapalı mekanlara sığınırken, kafelerin bulunduğu ilçenin en kalabalık Yalı Caddesi kısa sürede boşaldı. Didim’de saat 23.00 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Didim’de yaz yağmuru sürprizi yaşandı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan sağanak yağışa hem Didimliler, hem de yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. İlçenin caddelerinde kış mevsimini andıran görüntüler yaşanırken, Yalı Caddesi’nde bulunan turistler de büyük şaşkınlık yaşadı. İşletme sahipleri, dükkanlarının önünde biriken yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. 30 yıldır Didim’de yaşadığını belirten işletmeci Murat Taştan, “Şuana kadar ilk defa Ağustos ayında Didim’e yağmur yağıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan tatilciler, mekanlara sığınıyorlar. 10 dakika önce Yalı Caddesi tıklım tıklımdı. Ama yağmurla birlikte bir anda boşaldı” dedi. Didim’de bulunan tatilciler de Ağustos ayında yağan yağmura şaşırdıklarını ve ıslanmamak için mekanlara sığındıklarını söyledi. İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Süper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldıSüper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldı
Korkutan açıklama: İstanbul risk altındaKorkutan açıklama: İstanbul risk altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

Dünyanın gündemindeki kriz sonrası Trump'tan çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör operasyonu

İstanbul beklenen 'büyük depreme' hazır mı?

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

Süper Kupa maçından dolayı kapalı olan yollar trafiğe açıldı

E-5'te yolcu otobüsü kaza yaptı

E-5'te facianın eşiğinden dönüldü!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.