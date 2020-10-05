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Didim’de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpıştı.

Aydın’ın Didim ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren motosiklet sürücüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 35 FN 953 plakalı otomobil sürücüsü B.A. (31) ters şeritten gelen Ali Akkaya’nın kullandığı 09 NP 518 plakalı motosiklet ile karşılaştı. Otomobil sürücüsü B.A. motosiklet sürücüsüne çarpmamak için aracı kaldırıma sürmesine rağmen, kazadan kaçamadı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne anında müdahalede bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan motosiklet ile otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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