Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, B.A. ve A.B. isimli şahıslardan 0.66 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken ve 2 şahıs hakkında uyuşturucu Madde kullanmaktan işlem yapıldı. Devam eden çalışmalarda ve yapılan ikamet aramasında, 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ikamette bulunan S.M. ve U.A. isimli şahıslar yakalanarak U.A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılarak, Didim Sulh Ceza Hâkimliğince Güveni Kötüye Kullanma suçundan aranması sebebiyle gözaltına alındı. S.M. isimli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınarak adli mercilerce sevk edildi.

