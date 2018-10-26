Didim'de uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, briç oyunu üzerine faaliyet gösteren dernek ile bitişiğindeki markete uyuşturucu satışı yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda bir miktar esrar ve 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah, briç oyunu üzerine faaliyet gösteren bir dernekle bitişiğindeki markete, uyuşturucu satışı yapıldığı gerekçesiyle operasyon yaptı. Dernek yöneticisinin, marketin sahibi olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda, markette ve dernek binasında 15 adet 'fişek' olarak bilinen 12 paket esrar ile 60.54 gram 'skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Derneğin çaycısı A.Ş. ve Dernek Başkanı Y.B. gözaltına alındı. Her iki zanlının da uyuşturucu imalatı yapma ve satma suçlarından arandığı ortaya çıktı. İki zanlı da sorguları tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

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