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Didim’de zabıta müdürüne saldırı anı kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı karı-koca tarafından bıçaklanma anı ve yaşanan arbede zabıta kameralarına yansıdı.

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı karı-koca tarafından bıçaklanma anı ve yaşanan arbede zabıta kameralarına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan karı-koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun, ilçede kurulan halk pazarından denetim yaptığı esnada seyyar pazarcılık yapan Bayram Tang tarafından bıçaklanma anı kameralara yansıdı. Olay ilçede her hafta kurulan Çarşamba pazarındaki denetimde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu zabıta ekipleriyle birlikte, denetim yaptığı esnasında gelen şüpheli Bayram Tang ve eşi Kudret Tang, sözlü olarak zabıta müdürüne tacizde bulundu. Sözlü tartışmanın ardından Bayram Tang’ın eşi Kudret Tang’ın zabıta müdürüne sözlü tacizi, saldırı anı ve bıçaklanma anı, zabıta ekiplerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde zabıta müdürüne ilk önce Kudret Tang saldırırken, ardından olaya karışan eşi Bayram Tang’ın elinde bıçakla zabıta müdürüne saldırdığı ve kovaladığı görüldü. Olayın anında zabıta ekipleri, Kudret Tang’ı müdahale ederek yakalarken eşi Bayram Tang’ın olay yerinden kaçtığı görüldü. Zabıta ekipleri Kudret Tang’ı polislere teslim ederken, polis ekipleri kısa sürede olayın faili Bayram Tang’ı da yakalayıp gözaltına aldı.

Saldırgan karı-koca tutuklandı
Olayın failleri olan karı-koca, zabıta müdürünün şikayeti sonrasında gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve görevinin başında olduğu öğrenildi.

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