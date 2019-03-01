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Didim'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Didim'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, fuhşa yer temin edip, aracılık yaptığı ileri sürülen E.Ş.'yi geçen 25 Şubat'ta gözaltına aldı. E.Ş.'nin bağlantılı olduğu 6 içkili eğlence mekanı, 2 otel ve 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptığı öne sürülen 23'ü yabancı uyruklu, 36 kadın yakalandı. Kadınlara idari para cezası uygulandı, yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Operasyon kapsamında, kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 11 şüpheli daha gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.B., K.D., E.Ş. ve E.E. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Didim'deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

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