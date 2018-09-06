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Didingola Yaylası'nda horonlu şenlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

 RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda, eski geleneklerin yaşatılması amacıyla '2'nci Yayla Şenliği' düzenlendi.

Didingola Yaylası'nda horonlu şenlik

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Didingola Yaylası'nda, eski geleneklerin yaşatılması amacıyla '2'nci Yayla Şenliği' düzenlendi. Temsili yayla göçünün yapıldığı şenlikte, horon ile unutulmaya yüz tutan taş oyunları oynandı.
Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte, Topluca köylülerinin kullandığı Didingola Yaylası'da, Topluca Köyü Kalkındırma ve Kültür Derneği'nce bu yıl '2'nci Yayla Şenliği' düzenlendi. Şenliğe Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, İl Genel Meclis üyesi Yusuf Arısoy ile çok sayıda kişi katıldı. Şenlikte, eski kültürün tanıtımı için temsili yayla göçü gerçekleştirildi. Tulum eşliğinde türküler söylenirken, horon oynandı. Yaylada eski taş oyunlarını oynayan Çamlıhemşinliler, gelenekleri yaşattıklarını söyledi. Şenlik, yaylacı kadınların hazırladığı yemeklerin yenmesiyle sona erdi.

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Didingola Yaylası'nda horonlu şenlikDidingola Yaylası'nda horonlu şenlikDidingola Yaylası'nda horonlu şenlikDidingola Yaylası'nda horonlu şenlik

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