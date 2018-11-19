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Die Welt: Balkanlar Erdoğanlaşıyor

19.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Die Welt gazetesi, "Balkanlar’daki Erdoğanlaşma" başlıklı haberinde Türkiye’nin Bosna Hersek’teki nüfuzunu artırma çabalarına yer verdi.

Die Welt: Balkanlar Erdoğanlaşıyor

Haberde, Türkiye’nin İslam’ı teşvik etmek için bölgeye para aktardığı iddia edildi.Alman Die Welt gazetesinin "Balkanlardaki Erdoğanlaşma" başlıklı haberinde, Türkiye’nin özellikle Bosna Hersek’te İslam’ın rolünü ve etkisini güçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

İslam’ın ülkede genel itibariyle "liberal" yaşandığı belirtilen haberde, Türkiye’nin bunu değiştirmek istediği belirtildi. Başkent Saraybosna’dan izlenim türünde yazılan haberde, "Türkiye Bosna-Hersek’te İslam’ı teşvik etmek ve Osmanlı mirasına sahip çıkmak için büyük para aktarıyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Bosna-Hersek’e 70 milyon euro tutarında yatırım yaptığı ve Türkiye’nin bu parayla sadece camileri finanse etmediği, aynı zamanda enerji, altyapı, bankacılık ve telekomünikasyon branşlarına da yatırım yaptığına da haberde dikkat çekildi.

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Haberde, Türk hükümetinin bu yöndeki çabalarının amacının bölgede "nüfuz ve güç" elde etmek olduğu ifadeleri yer aldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirlerine "kardeşim" diye hitap ettiği ve her ikisinin de Müslüman Kardeşler’den etkilenmiş olduğu ayrıntısına da haberde yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan erken seçimler öncesinde Avrupa’daki seçmenlere hitap ettiği tek konuşmasını geçen yıl 20 Mayıs’ta Saraybosna’da yapmıştı. Erdoğan konuşmasında, “Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan davranışlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır” demişti. Erdoğan konuşmasında yurt dışında yaşayan Türkleri birlik olmaya çağırmıştı.

DW, BÖ/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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