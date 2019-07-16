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Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, haberlerinde silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddialarıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Duruşma mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Anayasa Mahkemesinin, sanık Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda hak ihlali sonucuna vardığına ilişkin kararın dosyaya geldiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna yazılan istinabe evrakının henüz dönmediği kaydedildi.

Sanık avukatı Ok, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda davanın beklenecek bir hususunun kalmadığını iddia ederek, ''Zira Anayasa Mahkemesi kararında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrakının akıbeti beklenmeden mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki istinabe evrakının dönüşünün beklenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Yücel'in muhabir olarak görev yaptığı Die Welt gazetesinde, farklı tarihteki haber ve yazılarında, "silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İddianamede Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, mahkeme heyeti, 16 Şubat'ta hazırladığı tensiple Yücel'in tahliyesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Yücel Die Welt Gazetesi duruşma FETÖ PKK

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