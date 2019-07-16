Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, haberlerinde silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddialarıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya giden sanık Deniz Yücel katılmadı. Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

Duruşma mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı. Anayasa Mahkemesinin, sanık Deniz Yücel'in, bireysel başvurusunda hak ihlali sonucuna vardığına ilişkin kararın dosyaya geldiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna yazılan istinabe evrakının henüz dönmediği kaydedildi.

Sanık avukatı Ok, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda davanın beklenecek bir hususunun kalmadığını iddia ederek, ''Zira Anayasa Mahkemesi kararında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrakının akıbeti beklenmeden mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum.'' dedi.