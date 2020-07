Die Welt: Savcılık Deniz Yücel’in daha fazla ceza almasını talep ediyor

Avukat Veysel Ok'tan savcılığın itirazına eleştiri

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok savcılığın itiraz başvurusunun "hukuka ve akla aykırı" olduğunu savundu. Ok, "Hiç kimse aynı gazete yazısı nedeniyle iki ayrı farklı gerekçeden cezalandırılamaz" diyerek savcılığın talebinin reddedileceğini düşündüğünü belirtti. Bu arada Yücel'in avukatı Ok da müvekkilinin mahkumiyet kararına itiraz etti.

Yücel: Karar yasa dışı

Mahkumiyet kararının ardından DW Türkçe'ye konuşan Deniz Yücel, "Bu karar herşeyden önce yasa dışı bir karar, Anayasa Mahkemesi'nin geçen sene verdiği kararını hiçe sayan bir karar, Anayasa'ya da aykırı bir karar" diye konuşmuştu. Yücel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçen yıl kendisi hakkında verdiği hak ihlali kararına işaret ederek, AYM’nin o kararında sadece tutuklanmasının kanuna aykırı olduğuna değil, ilaveten suç unsuru sayılan ve Die Welt gazetesinde yayımlanan bütün yazılarını tek tek inceledikten sonra tümünün basın özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği hükmüne de vardığını hatırlatmıştı.

Deniz Yücel, yazdığı makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmış, Yücel Almanya'nın diplomatik girişimleri sonucu 16 Şubat 2018'de tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü.

