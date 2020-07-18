Die Welt: Savcılık Deniz Yücel’in daha fazla ceza almasını talep ediyor

Die Welt gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın gazeteci Deniz Yücel'in, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından beraat kararına itiraz ettiğini duyurdu. Gazete, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası alan gazeteci Deniz Yücel hakkındaki karar hakkında savcılığın istinaf incelemesi istediğini duyurdu. Habere göre savcılık Yücel'in 2016 yılında Die Welt gazetesinde yayımlanan iki ayrı yazısında kullandığı ifadelere atıfta bulunarak, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan da ceza almasını talep etti.

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından beraat ederken, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ise, Deniz Yücel'in 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması yönündeydi.