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Die Welt: Türkiye'den Almanya'ya arama talebi

23.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Die Welt gazetesinin, bir soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, Türkiye darbe girişiminden bu yana Almanya'dan 990 kişinin aranması talebinde bulundu.

Die Welt: Türkiye'den Almanya'ya arama talebi

Alman Die Welt gazetesinin haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin muhalif isimleri Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığı aramayı sürdürdüğü belirtildi. Meclis Sol Parti grubunun önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta dayandırılan haberde, Türkiye'nin Temmuz 2016'dan bu yana 990 kişinin aranması için Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) başvurduğu belirtildi. Bu kişilerden 925'inin yakalanması, 65'inin de adresinin tespit edilmesinin istendiği kaydedildi. Habere göre önergeye verilen yanıtta, Federal Emniyet Teşkilatı'nın bu taleplerden ne kadarını yerine getirdiği konusuna açıklık getirilmedi.

Sol Parti Meclis Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen, verdiği önergede Türkiye'nin talebi ile Alman makamları tarafından yürütülen soruşturmalar ve adli yardım hakkında Alman hükümetinden bilgi istemişti. Hükümetin verdiği yanıtı değerlendiren Dağdelen, "Erdoğan rejimi, Interpol, adli yardım ve iade talepleri aracılığıyla siyasi muhalifleri yurt dışında da takip etmeyi sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Gazetenin haberine göre, Alman hükümetinin verdiği yanıtta, Ankara'nın geçen yıl Almanya'dan 64 iade talebinde bulunduğu belirtildi. 2019 için ise bu sayının 12 olduğu kaydedildi. Haberde, kimsenin Türkiye'ye iade edilmediğine dikkat çekildi.

Ayrıca gazetenin haberinde, Alman hükümetinin edindiği bilgilere göre, 38 Alman vatandaşının konulan yurt dışı yasağı nedeniyle Türkiye'yi terk edemediği belirtildi. Bunun yanı sıra, geçen yıl Türkiye'ye girişi engellenen Alman vatandaşlarının sayısının 80 olduğu ifade edildi.

Alman hükümetinin silah satışı ile Türkiye'yi desteklememesi gerektiğini belirten Sol Partili milletvekili Dağdelen, Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerine de son verilmesini talep etti.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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