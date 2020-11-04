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Diego Maradona beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu

04.11.2020 07:37 | Son Güncelleme

Futbol dünyasının yaşayan en ünlü isimlerinden olan Diego Maradona, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu.

Diego Maradona beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu

Futbol dünyasının yaşayan en ünlü isimlerinden olan Arjantinli yıldız Diego Maradona, beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat oldu.

60 yaşındaki yıldız, Pazartesi günü, kansızlık ve su kaybı şikayetleri ile Buenos Aires'teki bir kliniğe başvurmuştu.

Maradona'nın doktoru olan Leopoldo Luque, geçen hafta doğum gününü kutlayan yıldızın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Luque, ameliyatın 80 dakika sürdüğünü, Maradona'nın gözlem altında tutulmaya devam edeceğini söyledi.

Geçmişte de bazı sağlık sorunları yaşayan Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

Takımın taraftarları Maradona'nın yattığı hastane önünde destek için toplandı.

Reuters haber ajansı, ameliyatın iyi geçtiğinin açıklanması sonrası hastane önünde tezahüratların duyulduğunu bildiriyor.

Arjantinli yıldızın eski takımlarından İtalya'nın Napoli kulübü de bir destek mesajı paylaştı.

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