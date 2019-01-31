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Difüzyon testi sırasında hastaya fazla karbonmonoksit iddiasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, difüzyon testi sırasında fazla miktarda karbonmonoksit verildiği öne sürülen Mehmet Nuri Sipero (69), rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Difüzyon testi sırasında hastaya fazla karbonmonoksit iddiasına soruşturma

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, difüzyon testi sırasında fazla miktarda karbonmonoksit verildiği öne sürülen Mehmet Nuri Sipero (69), rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sipero, ertesi gün taburcu edilirken, Başhekim Yardımcısı Salih Akkuş, sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.
Nefes darlığı şikayeti bulunan Mehmet Nuri Sipero, geçen 28 Ocak'ta, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvurdu. Poliklinikte yapılan muayenenin ardından Sipero'ya, akciğerlerde var olan gaz alışverişi yüzey alanını ölçen 'difüzyon testi' yapılmasına karar verildi. Test sırasında fazla miktarda karbonmonoksit verildiği ileri sürülen Sipero, bilinç bulanıklığı yaşayıp, bir süre sonra bayıldı. Acil servise getirilen Sipero'da karbonmoksit zehirlenmesi olduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Sipero, buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sipero, karbonmoksit zehirlenmesi yaşamasına neden olan hastane görevlileri hakkında polise şikayetçi oldu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Salih Akkuş da konu ile ilgili olarak açıklama yaptı ve sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.

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