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Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Dünyanın etrafında tam bir tur dönüşü 24 saat sürüyor. Ancak bu turun süresi diğer gezegenlerde farklı. Dolayısıyla bu basit prensip sizin dünya dışı gezegenlerdeki mevcut yaşınızı değiştiriyor. Peki diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?

Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?

Güneş Sistemi’ndeki gezegenler, sıcaklığın 471 dereceye ulaşabildiği Venüs'ten -201 dereceye düştüğü Neptün'e kadar çeşitleniyor.

Sıcaklıkların yanı sıra hareketlerinde ve dönüş sürelerinde de büyük farklılıklar bulunuyor. Bir Mars yılının neredeyse iki Dünya yılına denk gelmesi de bundan kaynaklanıyor.

ABD merkezli bilim ve sanat müzesi Exploratorium, gezegenlerdeki bu zaman farklılıklarını öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

Müze tarafından geliştirilen online bir hesap makinesi, kullanıcıların Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlerde kaç yaşında olduğunu gösteriyor.

Örneğin 4 Ocak 1992 doğumlu bir kullanıcı, hesap makinesine doğum tarihini girerek, Merkür’de 118,9 yaşında olduğunu ve bir sonraki doğum gününün 1 Eylül’e denk geldiğini görebiliyor.

Söz konusu kullanıcının Neptün’deki yaşı ise 0,17 olarak hesaplanıyor. Üstelik, bir sonraki doğum gününü kutlamak için 2040’a kadar beklemesi gerekiyor.

Exploratorium, gezegenlerin hareketlerini Dünya üzerinden şöyle açıklıyor:

Dünya sürekli hareket halinde. Bizi özellikle ilgilendiren iki hareketi var.

İlki bir topaç gibi kendi etrafında döndüğü hareket. İkincisinde ise Güneş’in etrafını turluyor.

Bilindiği üzere Dünya üzerinde bir gün, gezegenin kendi etrafındaki dönüş süresiyle, bir yıl ise yıldızı etrafındaki dönüşüyle belirleniyor.

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