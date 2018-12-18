Diğer gezegenlerden ayıran tek özelliğiydi! Halkası yok olacak

Halka, toz ve buz parçalarının Satürn'ün manyetik alanı sayesinde gezegene doğru çekilmesiyle oluşuyor. Uzmanlar bu bilgiye Cassini'nin gönderdiği bilgilerden yola çıkarak ulaştı.

Satürn'ün halkası yok olacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görev alan bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, Satürn ikonik halkasını kaybediyor.

NASA tarafından yapılan çalışmaya göre, Satürn onu diğer gezegenlerden ayıran en ikonik özelliği olan halkasını kaybetmek ile karşı karşıya.

Yapılan açıklamaya göre, 100 milyon yıl içinde Satürn'ü çevreleyen halka yok olacak.

Söz konusu olayın yaşanmasının nedeni ise halkayı oluşturan toz ve buz parçalarının Satürn'ün manyetik alanı nedeniyle gezegene doğru çekilmesi.

NASA Cassini uzay aracı ile Satürn hakkında pek çok tahmini değiştiren bilgiler edinmişti.