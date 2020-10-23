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Diğer insanlardan tam 8 kat daha hızlı yaşlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

20’li yaşlarında saçları ve dişleri döküldüğünde, normalden 8 kat daha hızlı yaşlandığını fark etti.

Diğer insanlardan tam 8 kat daha hızlı yaşlanıyor

Ohio’dan Tiffany Wedekind, büyürken diğer kızlardan farklı olduğunu fark etti. Başından bir evlilik geçen ve kendi dekorasyon fimasını işleten Tiffany, yalnızca 1.34 metre uzunluğunda.

Tiffany Wedekind, erken yaşlanma hastalığına sahip olan dünyanın en yaşlı insanı.
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Metro’ya konuşan Tiffany “20’li yaşlarımın başında saçlarım ve dişlerim dökülmeye başlayınca doktorum benimle ilgili endişelenmeye başladı” dedi. Kardeşi Chad çocuk sahibi olmayı düşündüğünde, kendisinden geçebilecek bir hastalık olup olmadığını anlamak için Tiffany genetik test yaptırmaya karar verdi.

Tüm ailenin DNA örneği göndermesiyle birlikte sonuçlar Tiffany ve Chad’de erken yaşlanma hastalığı olduğunu ortaya çıkardı.

Teşhis konduğunda Tiffany 20’li yaşlarının başındaydı ve 15 yıl ömrü olduğu tahmin ediliyordu.
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Erken yaşlanma hastalığı, anneden gelen hatalı bir genetik durumdur.
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Dünyada progeria yaşayan sadece 179 kişi var. Bu hastalığın teşhisi genellikle iki yaş civarında konuyor ve yaşam beklentisi yalnızca 15 yıl. Wedekind’in dışında progeria hastası olan en yaşlı kişi Connecticut’ta yaşayan ve 1985’te 29 yaşında ölen Margaret Casey idi.

Kardeşi Chad, 2012 yılında 39 yaşındayken progeria nedeniyle hayatını kaybetti.
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Tiffany uzun yaşamını sağlıklı beslenme, yoga ve bisiklete borçlu.
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Şu an 43 yaşında olan Tiffany, tahmin edilenden çok fazla yaşadı. Progeria ile yaşayan en yaşlı kişi olmasının yanı sıra tarihte progeria yaşayıp da hayatta kalmayı sürdüren en yaşlı kişi. Aynı hastalığı yaşayan kardeşi Chad ise 2012 yılında 39 yaşındayken hayatını kaybetti.
Kardeşinin ölümü ardından hayata bakışının değiştiğini söyleyen Tiffany “Hala burada olduğum için çok şanslıyım” dedi.

Tiffany’nin hastalığı genetik testiyle birlikte ortaya çıktı.
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Kendisinin tıbbi bir mucize olduğunu söyleyen Tiffany “Herkesten çok daha hızlı yaşlanıyorum ve neden bu kadar uzun yaşadığımı bilmiyorum” dedi.

Kendisine çok iyi bakan, yoga ve bisiklete binerek aktif kalmayı sürdüren Tiffany “hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyorum” dedi.

Tiffany yalnızca doktorların beklentilerini aşmakla kalmadı, progerialı kişilerde sıklıkla gelişen kardiyovasküler ve iskelet sorunlarından da uzak.

Tiffany, hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyor.
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Tiffany kendi dekorasyon firmasını yönetiyor ve progeria için yeni bir ilaç tedavisini sürdürüyor.
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Uzun bir yaşama ve sağlam bir bedene sahip olsa da Tiffany ince bir yüz, daha küçük alt çene ve tiz ses gibi progerianın tipik karakteristik özelliklerini sergiliyor.

Tiffany ayrıca yaşıtlarına göre çok daha hızlı yaşlanıyor, erken kırışma ve diş kaybı yaşayan Tiffany, şu an takma diş kullanıyor.

Tiffany kendisini “Tıbbi bir mucize” olarak değerlendirdi.
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Boyu ve görünüşü konusunda insanlardan genellikle kötü yorumlar aldığını söyleyen ve yaşlanma sürecini yavaşlatan yeni bir ilaç tedavisi uygulayan Tiffany “Bende tıbbi bi anomali olduğunu biliyorum ama hala burada olduğum için şanslıyım. Başkalarından daha iyi bir yaşamım olduğunu düşünüyorum” dedi.

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