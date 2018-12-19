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'Diğer vali kar gördü mü tatil yapıyordu ama yine de sen bilirsin'

GALERİ HABERLERİ  | 19.12.2018 16:45 | Son Güncelleme

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler yaşadıkları kentin valilerine tatil beklentilerini, sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları tebessüm ettiren paylaşımlarla iletti.

"Kar yağıyor lapa lapa, her yer bürünüyor beyaza, nolur tatil yap vali amca", "Vali bey çok güzel kar yağmıyor mu? Tam da tatil yapmalık", "Vali amca vali amca, bu çocuklar sen tatil yapınca mutlu olur anca. Nolur tatil yapsan vali amca?, "Van'dan Antalya'ya vali mi atanır, gidin İzmir'den falan atayın, vali Van'da kar kış kıyamet görmüş, hala tatil yapmasını bekliyoruz" paylaşımları dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye genelinde bir süredir etkili olan Trakya'da ise son iki gündür etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Tekirdağ ve Edirne gibi illerde eğitime bir süre ara verilirken, kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim gören öğrenciler valilerden tatil beklentilerini sosyal paylaşım sitelerinden iletiyor.
Sosyal paylaşım sitelerinden valilerin hesaplarına ulaşamayan bazı öğrenciler ise kentin belediye başkanları veya milli eğitim müdürlerini etiketleyerek okulların tatil olması için yardım istedi. Bazı öğrenciler valilere esprili bir dilde tatil beklentilerini yazarken bazı öğrenciler de eleştiri yaparak beklentilerini dile getiriyor.

'VALİ VAN'DA KIŞ KIYAMET GÖRMÜŞ HALA TATİL YAPMASINI BEKLİYORUZ"

'VALİ VAN'DA KIŞ KIYAMET GÖRMÜŞ HALA TATİL YAPMASINI BEKLİYORUZ"
Çanakkale'den bir öğrenci tatil kararı çıkmaması üzerine "Her yer kar, yollar buz ama tatil yok. Başkanım Vali beyin hesabı olmadığı için sizden yardım bekliyorum" paylaşımında bulundu. Ankara'dan bir öğrenci "Vali ağabeyi kar yağarsa okulu tatil yap", Antalya'dan bir öğrenci ise "Van'dan Antalya'ya vali mi atanır, gidin İzmir'den falan atayın, vali Van'da kar kış kıyamet görmüş, hala tatil yapmasını bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
Öğrencilerin, yaşadıkları kentlerin valilerinden sosyal medya üzerinden paylaştıkları tatil talepleri şöyle: "Valla diğer vali kar gördü mü tatil yapıyordu ama yinede sen bilirsin", "Kar yağıyor lapa lapa her yer bürünüyor beyaza, nolur tatil yap vali amca", "Vali bey çok güzel kar yağmıyor mu? tam da tatil yapmalık", "Vali amca vali amca, bu çocuklar sen tatil yapınca mutlu olur anca. Nolur tatil yapsan vali amca?. Bütün gece kar yağıyor, ama tatil olmuyor Vali amca tatil diyor, çocuklar mutlu oluyor", "Canını yediğim vali bey 1-2 gün tatil verin de oynayalım kar topu."
(AA)
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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı sosyal medya öğrenciler kar tatili

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