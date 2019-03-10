Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Varank, Fırat Mahallesi'nde kadınlarla buluşma etkinliğine katıldı.

Ardından Ağrı Özel Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Varank, parti olarak kadınlara verdikleri öneme değindi.

Varank, 17 yılda kadınların toplumun her alanında yer alabilmesi için teşvik edici programlar yaptıklarını ve bu konudaki siyaseti ortaya koyduklarını, birçok kanunda kadınlar için düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.

Kadın istihdamını öncelikli bir politika olarak görüp çok güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Ülkemizin temel politika belgelerinde kadın istihdamı konusuna özel bir yer ayırdık. Kız çocuklarımızın okula devam oranını yükseltmek için farkındalık programları düzenledik. Başörtüsü sorununu biz çözdük. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasını sağladık. Sanayide, bürokraside, akademide ve politikada daha çok kadın bulunsun, yer alsın istedik. Hamolsun biz bu ülkede kadınlar için slogan değil, iş ürettik."