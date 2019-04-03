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"Digigether" çalıştayı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen Türk ve mülteci sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan "Together" serisinin üçüncüsü "Digigether" atölyesi TAK Kadıköy'de başladı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen Türk ve mülteci sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan "Together" serisinin üçüncüsü "Digigether" atölyesine 5 Türk ve 5 mülteci sanatçı katılıyor.

TAK Kadıköy'de başlayan "Digigether" çalıştayının atölye ayağında, yeni medya sanat yapıtlarıyla yurt içinde ve dışında tanınan "ha:ar", bilgisayarla görüntü üretimi teknolojileri ve veri görselleştirme teknikleri üzerine eğitimler verecek.

Eğitimde Z-Brush, Cinema 4d, X-Particles, Arnold gibi yazılımlar, 3 boyutlu yazıcılar ve Türkiye'ye ilk kez bu eğitim için getirilen Gyroscope sensör tabanlı, devinimli hareket yakalama sistemi (Mocap) Rokoko Smart Suit kullanılarak hareketin, sesin hatta matematik formüllerinin sanat eserlerine nasıl dönüştürülebileceği tartışılacak.

Mimar Kerim Kürkçü küratörlüğünde gerçekleşecek projenin atölye ayağı TAK Kadıköy'de başlarken, sergi ayağı ise Uniq Gallery'de 19 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sanatçılar ve sanat uzmanları arasında sanatsal iletişim ve paylaşım kadar, gelecek dönemde olası iş birlikleri için fırsat yaratma amacıyla yola çıkılan projede, kişisel birlikteliklerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temalar beslenerek sürdürülebilirlik ve sosyal uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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