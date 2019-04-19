"Digigether" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk ve mülteci sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan "Together" projesinin üçüncü ayağı "Digigether" sergisi Uniq Gallery'de sanatseverle buluştu. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı desteğiyle, Uniq Gallery tarafından düzenlenen "Digigether"ın atölye çalışmaları kapsamında bu yıl, 5 Türk ve 5 mülteci genç sanatçı bilgisayarla görüntü üretimi teknolojileri ve veri görselleştirme teknikleri üzerine eğitim aldı. Eğitimde Z-Brush, Cinema 4d, X-Particles, Arnold gibi yazılımlar, 3 boyutlu yazıcılar ve Türkiye'ye ilk kez bu eğitim için getirilen Gyroscope sensör tabanlı, devinimli hareket yakalama sistemi (Mocap) Rokoko Smart Suit kullanılarak hareketin, sesin ve matematik formüllerinin sanat eserlerine dönüştürülmesi kapsamında sanatçılar tarafından çeşitli projeler üretildi. - "Çok nitelikli eserler ortaya çıktı" Projenin küratörü mimar Kerim Kürkçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük çalıştay sürecinin sonunda beklemedikleri kadar nitelikli eserlerin çıktığını belirterek, "Sanatçıların hepsi ilk defa bilgisayar destekli görüntü işleme teknikleriyle karşılaştıklarını varsayarsak çok nitelikli eserler ortaya çıktı. Bu eserlerin kavramsal çerçevelerinin de oturduğunu girebiliyoruz." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? AVM’den 23 Nisan etkinliği GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kürkçü, hem Türk hem de Suriyeli sanatçıların teknolojiye çok çabuk adapte olduklarını vurgulayarak, "Bizim bu projeye başlarken temel hedefimiz mülteci ve Türk sanatçılar arasındaki uyumu güçlendirmek ve artırmaktı. Günün sonunda bu sanatçılar ilk defa karşılaştıkları bir şeye birlikte cevaplar vererek birbiriyle öğrenme biçimlerini paylaştılar." ifadelerini kullandı. - "Çok heyecanlıyım, güzel tepkiler alıyorum" Sergiye eser veren Suriyeli sanatçı Rama Samkari, 10 gün boyunca Hande Şekerciler ve Arda Yalkın’la beraber çalıştıklarını ifade ederek, önce sanat eserinin fikrini ürettiklerini sonra da öğrendikleri dijital teknikleri uygulayarak sanat eserleri ortaya koyduklarını söyledi. Samkari, Türk sanatçı Gizem Doğan'la ortak eser yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu eserde dans figürlerinin harflere dönüştüğünü göreceksiniz. İnsan hareketlerinin datasını 'motion capture' tekniğiyle alıp bilgisayar ortamında 3 boyutlu bir hale getirdik. Çok heyecanlıyım, güzel tepkiler alıyorum." şeklinde konuştu.