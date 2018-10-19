İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding’in Zorlu PSM ile hayata geçirdiği "Digilogue Summit-Future Tellers'18" başladı.
"Açık Kaynak Akımı" temasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol, Digilogue'un, argoritmaları, yaratıcılığı ve eğitimin paylaşım yöntemlerini sorgulatan, açık bir şekilde paylaşan, tartışan bir platform haline geldiğini söyledi.
Anadol, 6 yıldır Los Angeles'ta 12 kişilik ekibiyle birlikte çeşitli işler ürettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Bir medya sanatçısı ve eğitimci olarak, öğrendiğimiz ve gördüğümüz deneyimlerin paylaşımı konusunda her zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Öyle hızlı gelişen bir teknolojik devrim içerisindeyiz ki fikirler bazen eski okul yöntemlerine uymayacak ya da müfredatlara giremeyecek kadar kaygan ve değişken olabiliyor. Dolayısıyla Digilogue'u aslında, eğitim, üretim ve yaratıcılık anlamında bizi bekleyen günlerin öngörücüsü gibi düşünebiliriz."
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin 3 yılda geliştiğini ve daha geniş bir kitleye ulaştığını vurgulayan Anadol, "Digilogue, yepyeni görme ve soru sorma biçimlerini hayata geçirebilen, yaratıcı ve organik bir yapı." değerlendirmesinde bulundu.
Refik Anadol, etkinliğin amacına ilişkin olarak da şunları aktardı:
"Buradaki en büyük hedef, herkesin açıkça ve rahatlıkla ulaşabileceği birtakım bilgilerin kaynaklarının görülebilmesini sağlamak. Görülemeyeni görmeye çalışıyoruz. Konvansiyonel bir eğitim sisteminin, bu kadar hızlı gelişen bir dünyaya ayak uydurması imkansız. Digilogue aslında bunu da biraz sahipleniyor. Bir yandan da herkesin bir ses sahibi olmak istediği bir dünyadayız. Herkesin işleri, ürettiği düşünceleri olabiliyor. Belki bu fikirlere yer açabilecek bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Alışılmışın dışında bir paylaşım platformu gibi de düşünebiliriz."
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- "Felsefeyi de bu platformun ortasına oturttuk"
Artistik Direktör Lalin Akalın ise Digilogue'un insanları, mecraları, teknolojileri, disiplinleri ve fikirleri birleştiren bir platform olduğuna dikkati çekerek, "Bu platform, ilhamını yaratıcı endüstrilerle teknolojinin iş birliğinden alıyor. 'Future Tellers' yani gelecek anlatıcıları da Digilogue kapsamında sene içinde yapılan beceri geliştirme, atölye, eğitim, konuk sanatçı programları, konferanslar, içerik üretimi, festival katılımı ve senede bir kez yapılan, bilgi alışverişinin en yoğun olduğu konferansa verdiğimiz isim. İnsanoğlunun hayal kurabilme kapasitesi ve bilim kurgudan yola çıkarak, geleceğimizi nasıl inşa ederiz, geleceği inşa ederken, günün pratiklerinden esinlenip bunları nasıl bir niyet ve odakla yoğurabiliriz diye düşünürken, gelecek anlatıcıları temasını seçtik." ifadelerini kullandı.
Günümüzde birçok insanın uzmanlık alanlarında yoğunlaştığını ancak bu uzmanlık alanlarını başkasına anlatmakta zorluk çektiğine işaret eden Akalın, "Bunu anlatabilmek ve bu bilginin ortaya çıkabilmesi için de beraber yan yana gelip büyük resmi beraber görebileceğimiz diyaloglara girebilmemiz gerekiyor." dedi.
Lalin Akalın, Digilogue etkinliğinin insana katkı sağlamak istediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Digilogue, teknoloji ve dijitalleşen dünya içerisine insanlığı yeniden koymak istiyor. Geçen yıl, 'varoluşumuzu nasıl daha iyi irdeler, analiz ederiz?' diye düşünürken, felsefeyi de bu platformun ortasına oturttuk. Felsefi düşünceyle, insanlığın değer yargıları nasıl değişiyor diye sorgulayarak, teknolojiyle aramızdaki boşluğu kapamak, teknolojiyi, insanlığın iyi yönlerini ortaya çıkarabilmek için bir araç olarak kullanmayı amaçlıyor aslında."
İnsanın bilmediği şeylerden korktuğunu dile getiren Akalın, "O yüzden bilmeliyiz. Bugün bir cep telefonu aplikasyonunun bile sözleşmesini okumaya vakit harcamıyoruz. Tam olarak bir cep telefonunun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Her gün kullandığımız şeylerin derinliğini bilmiyoruz. Bildiğimiz zaman, korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Prof. Dr. Ebru Yetişkin, Cengiz Ultav, Levent Erden, Eda Aksoy, Ecmel Ayral, Meriç Öner, Kına Demirel, İnci Kadribegiç, Casey Reas, Zach Lieberman, Kyle McDonald ve Lauren McCarthy gibi konusunda uzman birçok ismin katıldığı etkinlikte "LED Ekran Provaları", "Algoritmik Toplum", "Ne olacak bu insanin hali?", "Eğitim şart mı?", "Ne olacak bu insanin hali?" şeklindeki farklı konu başlıkları ele alınacak.
Etkinlik yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.
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