"Digital Human" kitabının yazarı Chris Skinner, Türkiye'ye geliyor

Merkezi Avrupa'da bulunan The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation’ın Başkanı olan Skinner’in 15 Mart’ta Sabancı Center’da vereceği, "Bankaların Dijital Faaliyetleri-Liderlerden Dersler" konulu semineri, banka hazinelerinden, aracı kurumlardan, ithalat ve ihracat ile uğraşan reel sektör şirketlerinden, trading desk'lerden ve üniversitelerden akademisyen ve öğrenci katılımcılar izleyecek.

- Beyaz Saray, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu için danışmanlık yaptı

Finansal piyasalar ve fintech alanında finanser.com sitesinde yazdığı yazılarıyla bilinen Chris Skinner, en çok satan iş kitapları arasında yer alan "Digital Bank" ve "Value Web"in de yazarı. Skinner, The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation’ın başkanlığının yanı sıra "11:FS" isimli fintech danışmanlık firmasında bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütüyor.

B-Hive, Bankex empowr, Innovate Finance, Moven, Meniga ve Pintail gibi birçok şirketin danışma kurulunda yer alan Skinner, Beyaz Saray, Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu için danışmanlık yaptı.