"Digital Human" kitabının yazarı Chris Skinner, Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance (CEF), finansal teknolojiler alanında önde gelen bir isim olan Chris Skinner'i İstanbul’da konuk edecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi’nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği CEF, finans alanında dünyanın en etkili isimleri ile düzenlediği seminer serilerine bir yenisini daha ekliyor.

Finans teknolojileri konusunda öncü bir isim olarak bilinen Chris Skinner, CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor.

Finansal piyasalar ve fintech blogu the Finanser.com ve çok satan "Digital Bank", "ValueWeb" ve "Digital Human" kitaplarıyla tanınan bağımsız yorumcu Chris Skinner, İstanbul’da "Bankaların Dijital Faaliyetleri-Liderlerden Dersler" konulu bir seminer verecek.

Merkezi Avrupa'da bulunan The Financial Services Club ve Nordic Finance Innovation’ın Başkanı olan Skinner’in 15 Mart’ta Sabancı Center’da vereceği, "Bankaların Dijital Faaliyetleri-Liderlerden Dersler" konulu semineri, banka hazinelerinden, aracı kurumlardan, ithalat ve ihracat ile uğraşan reel sektör şirketlerinden, trading desk'lerden ve üniversitelerden akademisyen ve öğrenci katılımcılar izleyecek.