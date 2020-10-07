HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Digitürk müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek aklınıza takılan tüm soruların cevabını bulabilirsiniz. Ayrıca satış ve kurulum sonrasında yaşadığınız sorunları da çözüme kavuşturabilirsiniz. Peki, Digitürk müşteri temsilcisi ile görüşmek için hangi telefon numarasını aramak gerekiyor? İşte Digitürk müşteri hizmetleri hakkında tüm merak edilenler…

Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

Digitürk müşteri hizmetleri 7/24 hizmet veriyor. Müşteri hizmetlerine internet, telefon veya cep telefonunuzu kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 555 Müşteri Hizmetleri Kanalı ile abonelik işlemlerinizi televizyonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Sosyal medya hesapları üzerinden de firma ile iletişime geçmek mümkün. İşte Digitürk iletişim numarası ve müşteri hizmetleri ile ilgili merak edilen bütün detaylar...

Digitürk Müşteri Hizmetleri İletişim Numarası

Digitürk müşteri hizmetleri numarasını arayarak 7 gün 24 saat hizmet alabilirsiniz. Teknik destek, üyelik veya herhangi başka bir konu ile ilgili kurumsal veya bireysel iletişim numaralarını arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

  • Digitürk İletişim Telefon Numarası: 0(212) 473 73 73

  • Kurumsal Müşteriler İçin Digitürk İletişim No: 0(212) 473 73 83

  • Digitürk Yeni Üyelik Müşteri Hizmetleri Numarası: 0(216) 740 00 49

  • Digitürk Faks Numarası: 0(212) 326 00 99

  • Digitürk Üyelik İptal Faks Numarası: 0(212) 473 99 99

Digitürk müşteri hizmetleri 444 ile başlayan herhangi bir telefon numarasından hizmet vermiyor. Ayrıca Digitürk müşteri hizmetleri 0850 ile başlayan bir numaraya da sahip değil.

Digitürk Müşteri Hizmetlerine Direkt Bağlanma

Digitürk müşteri hizmetleri kısayolunu kullanarak iletişime geçmek istiyorsanız öncelikle iletişim numarasını çevirmeniz gerekiyor. Digitürk müşteri hizmetleri numarasını aradıktan sonra direkt olarak müşteri temsilcisi ile görüşmek için “0” rakamını tuşlayabilirsiniz. Bu yöntem ile doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir ve firmaya görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Digitürk Müşteri Hizmetleri Mail Adresi ile İletişime Geçmek Mümkün mü?

Digitürk müşteri hizmetleri ile yazılı olarak iletişime geçmek istiyorsanız Digitürk’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek online iletişim formunu doldurabilirsiniz. Bu formu doldurup talep, öneri ve şikayetlerinizi yazılı olarak gönderdiğiniz zaman sizinle mail yoluyla iletişim kuruluyor. Digitürk iletişim formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Digitürk Müşteri Hizmetleri Destek Merkezi

Digitürk iletişim ve destek merkezi üzerinden her an hizmet alabilirsiniz. Online işlem yaparak hızlı bir şekilde sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Sizin için en hızlı ve pratik olan iletişim yöntemini seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Digitürk destek merkezini ziyaret etmek için TIKLAYINIZ!

Digitürk Genel Merkezi Nerede?

Digitürk genel merkezi İstanbul'da bulunuyor. Adresi ise şu şekildedir:

Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı No:45 Kat: 1-2-3 Beşiktaş /İstanbul

Digitürk Sosyal Medya Hesapları

Digitürk sosyal medya hesapları aynı zamanda müşteri destek platformu olarak kullanılıyor. Böylelikle sorunlarınızı sosyal medyada dile getirerek yetkililerin sizinle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Ünlü markette pes dedirten anlar! Korona kurallarını unuttularÜnlü markette pes dedirten anlar! Korona kurallarını unuttular
ÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarıÖSYM açıkladı! 2020 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
İşe sütyensiz gitti! Herkes ona baktı
İşe sütyensiz gitti! Herkes ona baktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faciadan dönüldü! Kartal D-100'de üst geçidin korkulukları araçların üzerine düştü
Üst geçidin korkulukları araçların üzerine böyle düştü
Galata Kulesi ziyaretçileriyle buluştu!
Galata Kulesi ziyaretçileriyle buluştu!
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Düdüklü tencere kavgası koronavirüsü unutturdu!
Ünlü markette pes dedirten anlar! Korona kurallarını unuttular
Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da korkutan deprem
Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti
Sonbaharda Temmuz havası! Bunalan denize akın etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.