Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

Digitürk müşteri hizmetleri 7/24 hizmet veriyor. Müşteri hizmetlerine internet, telefon veya cep telefonunuzu kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 555 Müşteri Hizmetleri Kanalı ile abonelik işlemlerinizi televizyonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Sosyal medya hesapları üzerinden de firma ile iletişime geçmek mümkün. İşte Digitürk iletişim numarası ve müşteri hizmetleri ile ilgili merak edilen bütün detaylar...
Digitürk müşteri hizmetleri numarasını arayarak 7 gün 24 saat hizmet alabilirsiniz. Teknik destek, üyelik veya herhangi başka bir konu ile ilgili kurumsal veya bireysel iletişim numaralarını arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.
Digitürk İletişim Telefon Numarası: 0(212) 473 73 73
Kurumsal Müşteriler İçin Digitürk İletişim No: 0(212) 473 73 83
Digitürk Yeni Üyelik Müşteri Hizmetleri Numarası: 0(216) 740 00 49
Digitürk Faks Numarası: 0(212) 326 00 99
Digitürk müşteri hizmetleri 444 ile başlayan herhangi bir telefon numarasından hizmet vermiyor. Ayrıca Digitürk müşteri hizmetleri 0850 ile başlayan bir numaraya da sahip değil.
Digitürk müşteri hizmetleri kısayolunu kullanarak iletişime geçmek istiyorsanız öncelikle iletişim numarasını çevirmeniz gerekiyor. Digitürk müşteri hizmetleri numarasını aradıktan sonra direkt olarak müşteri temsilcisi ile görüşmek için “0” rakamını tuşlayabilirsiniz. Bu yöntem ile doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir ve firmaya görüşlerinizi bildirebilirsiniz.
Digitürk müşteri hizmetleri ile yazılı olarak iletişime geçmek istiyorsanız Digitürk’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek online iletişim formunu doldurabilirsiniz. Bu formu doldurup talep, öneri ve şikayetlerinizi yazılı olarak gönderdiğiniz zaman sizinle mail yoluyla iletişim kuruluyor. Digitürk iletişim formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Digitürk iletişim ve destek merkezi üzerinden her an hizmet alabilirsiniz. Online işlem yaparak hızlı bir şekilde sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Sizin için en hızlı ve pratik olan iletişim yöntemini seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Digitürk destek merkezini ziyaret etmek için TIKLAYINIZ!
Digitürk genel merkezi İstanbul'da bulunuyor. Adresi ise şu şekildedir:
Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı No:45 Kat: 1-2-3 Beşiktaş /İstanbul
Digitürk sosyal medya hesapları aynı zamanda müşteri destek platformu olarak kullanılıyor. Böylelikle sorunlarınızı sosyal medyada dile getirerek yetkililerin sizinle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz.
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