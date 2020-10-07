Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

Digitürk müşteri hizmetleri 7/24 hizmet veriyor. Müşteri hizmetlerine internet, telefon veya cep telefonunuzu kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 555 Müşteri Hizmetleri Kanalı ile abonelik işlemlerinizi televizyonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Sosyal medya hesapları üzerinden de firma ile iletişime geçmek mümkün. İşte Digitürk iletişim numarası ve müşteri hizmetleri ile ilgili merak edilen bütün detaylar...

Digitürk Müşteri Hizmetleri İletişim Numarası

Digitürk müşteri hizmetleri numarasını arayarak 7 gün 24 saat hizmet alabilirsiniz. Teknik destek, üyelik veya herhangi başka bir konu ile ilgili kurumsal veya bireysel iletişim numaralarını arayarak müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Digitürk İletişim Telefon Numarası: 0(212) 473 73 73

Kurumsal Müşteriler İçin Digitürk İletişim No: 0(212) 473 73 83

Digitürk Yeni Üyelik Müşteri Hizmetleri Numarası: 0(216) 740 00 49

Digitürk Faks Numarası: 0(212) 326 00 99

Digitürk Üyelik İptal Faks Numarası: 0(212) 473 99 99

Digitürk müşteri hizmetleri 444 ile başlayan herhangi bir telefon numarasından hizmet vermiyor. Ayrıca Digitürk müşteri hizmetleri 0850 ile başlayan bir numaraya da sahip değil.