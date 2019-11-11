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Dijital Anadolu Projesi toplantısı Diyarbakır’da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Dijital Anadolu Projesi’nin 2019 yılı 3’üncü toplantısı DOGÜNSİFED’in ev sahipliğinde Diyarbakır’da yapıldı.KOBİ’lerde dijitalleşme farkındalığı hedefleyen toplantıya, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Diyarbakırlı KOBİ’ler katıldı.Yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemini vurgulayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın dijitalleşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Dijital Anadolu Projesi’nin 2019 yılı 3’üncü toplantısı DOGÜNSİFED’in ev sahipliğinde Diyarbakır’da yapıldı.
KOBİ’lerde dijitalleşme farkındalığı hedefleyen toplantıya, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Diyarbakırlı KOBİ’ler katıldı.
Yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemini vurgulayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın dijitalleşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dijitalleşmenin bugünü ve geleceği okumanın ana kavramı olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, “Bireyden kuruma dijitalleşme okumasının yapılması gerekiyor. Bu konuları ele alırken en temel düzeyde anlatıp, erişilebilirliğe odaklanmalıyız. Bugün erişilebilir olmak çok önemli. Diyarbakır sadece tarımda değil aynı zamanda hizmetler sektörü ile de öne çıkmaktadır. Dijitalleşmede kamu kurumlarının öncülük ve taşıyıcılık görevi üstlendiğine inanıyorum. Kentimizin gelecek hedeflerini belirlemek için bir yenilikçilik platformu kurduk. Teknopark ve Agropark’ın kurulmasını hedefliyoruz. Kurumsal ve teknik altyapıyı tamamladık. Kentlerin yönetimi ve kendi geleceklerini doğru yönetmeleri için dijitalleşmeyi temel almalıyız” dedi.

“Tüketim ülkesinden artık üretim ülkesine dönüşmemiz gerekiyor”
Türkiye’nin tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmenin en öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, “Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız. Diyarbakır’ımız bu merkezlerden biri olma potansiyeline sahiptir. İyi bir tüketici olmak dijitalleşmek değildir. Eğitimin ilk fazından itibaren düşünen, geliştiren, araştıran ve icat çıkartan bir yapı kurmamız gerekiyor. Tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalı. Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız. Bu merkezlerden birinin de 10 bin yıllık geçmişi, kültürü ve coğrafyasıyla Diyarbakır’ımızın olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

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