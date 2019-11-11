Dijital Anadolu Projesi toplantısı Diyarbakır’da yapıldı

Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Dijital Anadolu Projesi’nin 2019 yılı 3’üncü toplantısı DOGÜNSİFED’in ev sahipliğinde Diyarbakır’da yapıldı.

KOBİ’lerde dijitalleşme farkındalığı hedefleyen toplantıya, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Diyarbakırlı KOBİ’ler katıldı.

Yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemini vurgulayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ın dijitalleşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dijitalleşmenin bugünü ve geleceği okumanın ana kavramı olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, “Bireyden kuruma dijitalleşme okumasının yapılması gerekiyor. Bu konuları ele alırken en temel düzeyde anlatıp, erişilebilirliğe odaklanmalıyız. Bugün erişilebilir olmak çok önemli. Diyarbakır sadece tarımda değil aynı zamanda hizmetler sektörü ile de öne çıkmaktadır. Dijitalleşmede kamu kurumlarının öncülük ve taşıyıcılık görevi üstlendiğine inanıyorum. Kentimizin gelecek hedeflerini belirlemek için bir yenilikçilik platformu kurduk. Teknopark ve Agropark’ın kurulmasını hedefliyoruz. Kurumsal ve teknik altyapıyı tamamladık. Kentlerin yönetimi ve kendi geleceklerini doğru yönetmeleri için dijitalleşmeyi temel almalıyız” dedi.