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Dijital çağ daha fazla hasta ediyor

30.08.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital çağ ile birlikte hayatımız oldukça kolaylaştı. Ancak bu kolaylaşmayla birlikte bir çok rahatsızlık da beraberinde geldi.

Dijital çağ daha fazla hasta ediyor

Hayatımıza bilgisayarların ve telefonların girmesiyle birlikte yaşam şeklimiz komple değişti. Her şeyin dijital ortamda halledilmesiyle daha az hareket eder olduk. Bunun üzerine koronavirüs pandemisinin de gelmesi insanları daha çok evlerine hapsetti. Durum böyle olunca da insanların hareket ettikleri süre iyice azaldı.

Günlük ortalama 6000 adım atmanın insan sağlığına olumlu etkileri mevcut. Ancak dijital çağ ile gün içinde attığımız adım sayısı 1000’i bile bulmuyor. Bu da obezite, tansiyon ve hatta depresyon gibi hastalıklara davet çıkartıyor.

Yapılan çalışmalara bakılırsa hareketsiz bir yaşam aynı zamanda ruh halini de kötü etkiliyor. İnsanların daha karamsar ve depresif bir modda olması bir nebze dijital çağ yüzünden diyebiliriz. Bu da yetmezmiş gibi dijital yorgunluk sendromu mevcut. İnsanlar gün içinde sosyal medyada bir sürü fikir ve görsele maruz kalıyor. Bu da farketmeseler dahi üzerlerinde bir baskı ve yorgunluk hissi oluşturuyor.

Sosyalleşmek de artık dijital ortamlarda yapıldığından insanlar birbirlerine karşı yabancılık çeker hale geldiler. Bunların üstüne internetteki bilgi kirliliği de eklenince beynimiz gereğinden fazla meşgul oluyor diyebiliriz.  Bunların etkisinden kurtulmak için uzmanlar sosyal medyayla teması azaltmayı öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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