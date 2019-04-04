Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Polis ve polis adaylarına konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Görevinizi yapabilmek için bağımlı olacağınız tek şey var. Kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek için orada olduğunuzu hatırlamak. Onun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde, "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" sempozyumu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan Ortaylı, Türk Polis Teşkilatının büyük ve güçlü bir camia olduğunu anlattı.

Kendisini dinleyen polis ve polis adaylarına tavsiyelerde bulunan Ortaylı, "Görevinizi yapabilmek için bağımlı olacağınız tek şey var. Kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek için orada olduğunuzu hatırlamak. Onun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz." dedi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Ortaylı, "Gidiyoruz Sultanahmet'in kenarında bir genç polis benimle fotoğraf çektiriyor. Tarih meraklısı, her gün tarih okuyanlardan... 1-2 ay sonra şehadet haberi geliyor. Çok zor bir günde yaşayan, zor bir devrin içinden geçen teşkilatınız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi. Mensubu olduğunuz, içinde akışında bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. Kimsiniz, hangi camianın insanısınız." ifadelerini kullandı.