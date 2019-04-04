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Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:35 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "Görevinizi yapabilmek için bağımlı olacağınız tek şey var. Kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek için orada olduğunuzu hatırlamak. Onun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz"

İSTANBUL (AA) - Polis ve polis adaylarına konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Görevinizi yapabilmek için bağımlı olacağınız tek şey var. Kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek için orada olduğunuzu hatırlamak. Onun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde, "Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis" sempozyumu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan Ortaylı, Türk Polis Teşkilatının büyük ve güçlü bir camia olduğunu anlattı.

Kendisini dinleyen polis ve polis adaylarına tavsiyelerde bulunan Ortaylı, "Görevinizi yapabilmek için bağımlı olacağınız tek şey var. Kimden olduğunuzu, kim olduğunuzu, kime hizmet etmek için orada olduğunuzu hatırlamak. Onun dışındaki hiçbir boyut bizi kurtaramaz." dedi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Ortaylı, "Gidiyoruz Sultanahmet'in kenarında bir genç polis benimle fotoğraf çektiriyor. Tarih meraklısı, her gün tarih okuyanlardan... 1-2 ay sonra şehadet haberi geliyor. Çok zor bir günde yaşayan, zor bir devrin içinden geçen teşkilatınız var. Sadece ve sadece bir şey kurtarır sizi. Mensubu olduğunuz, içinde akışında bulunduğunuz tarihe bakacaksınız. Kimsiniz, hangi camianın insanısınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesinde kamu ile üniversitelerin işbirliği yapmaları gerektiğinin altını çizen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu da "Üniversitelerle kamuyu bir araya getirmeye yönelik, ülkemizin öncelikli alanlarında projeler üretmeye ülkemiz için devam edeceğiz ve umuyoruz ki Türk Emniyet Teşkilatı da bu süreçteki en önemli paydaşlarımızdan biri olmaya devam edecektir." diye konuştu.

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahadır ise artık polislerin teknoloji aracılığı ile de suçla mücadele etmesi gerektiğini belirterek "Suçun önlenmesi ve suçla mücadele yöntemlerinin, geleneksel yöntemlerden biraz daha dijital dünyaya, dijital mecraya ve teknolojinin getirmiş olduğu alanlara doğru yöneldiği ve mücadele yöntemlerinde de teknolojinin kullanılması gerektiği, bununla alakalı olarak da bilimsel çalışmalarla destek almak için gerçekleştirdik." dedi.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahadır Prof. Dr. Ergün Yolcu

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