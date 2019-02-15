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Dijital çağın hastalıkları mercek altında

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ve bu alanda yapılan ilk çalışma olan ‘Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar’ adlı araştırma kitabı yayına çıktı.

Dijital çağın hastalıkları mercek altında

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ve bu alanda yapılan ilk çalışma olan ‘Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar’ adlı araştırma kitabı yayına çıktı.

‘Sanal gerçeklik hastalığı’, sanal ortamlara maruz kalma sonucunda meydana geliyor. Hastalık, sanal gerçeklik teknolojisinin ilerlemesini etkileyebilecek en önemli sağlık ve güvenlik sorunlarından biri olarak görülüyor.

Yurt dışında birçok çalışmaya konu olan bu hastalıkla ilgili Türkiye’deki ilk araştırmayı yürüten İstanbul Aydın Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, çalışmalarını ‘Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar’ adlı bir kitapta birleştirdi.

SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ HANGİ SEMPTOMLARI TETİKLİYOR?

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. And Algül, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen H. Karadağ, Dr. Öğr. Üyesi Ayten Övür ve Araştırma Görevlisi Tamer Bayrak tarafından yürütülen çalışmada dört farklı sanal gerçeklik oyunu oynatılan 50 katılımcıyla anket yapıldı. Katılımcıların ankette bildirdikleri semptomlar saptandı, oyun esnasındaki görüntüleri kaydedildi, sözlü ve bedensel tepkileri ölçüldü.

Katılımcılarda baskınlık derecesine göre semptomlar denge kaybı, gerginlik, terleme, hararet basma, sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, genel rahatsızlık, bitkinlik, bulantı, mide farkındalığı, uyku ve uyuşukluk, gözlerde ışığa hassasiyet, konsantrasyon güçlüğü, kafanın içinde flaşların patlaması, gözde yanma ve sulanma olarak sıralandı.

Literatürde sanal gerçeklikle tetiklenen semptomlar, ‘Yönelim Bozukluğu’, ‘Bulantı’ ve ‘Gözdevindiren (Okülomotor)’ olmak üzere üç gruba ayrılıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sanal gerçeklik Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarda sanal gerçeklik deneyimi yaşayan katılımcılarda en çok yönelim bozukluğu semptomları, sonra bulantı semptomları ve daha sonra da okülomotor semptomlar görüldü. Bu, uluslararası literatürdeki sıralamaya da uygun düştü. Şiddetli semptomlar nedeniyle sanal gerçeklik tecrübesini en yüksek tamamlayamama oranı ise yüzde 6 ile “korku” türünde çıktı.

HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLUYOR?

Çalışmada sanal gerçeklikle tetiklenen semptomlar üzerinde etkili olan faktörler de incelendi. Çalışmada çok daha detaylı yer alan faktörlerden bazıları şöyle sıralandı:

"Diğer dijital ortamlardaki oyun oynama süre ve sıklığıyla oluşan oyuncu deneyimi daha fazla olan katılımcılarda sanal gerçeklik gözlüğü kullanımıyla ortaya çıkan olumsuz etkiler daha az görüldü. Ancak bu deneyim bizzat sanal gerçeklik gözlüğünün kullanıldığı oyunlarda gelişmişse denge kaybında azalış değil tersine artış tespit edildi. Katılımcılar, profesyonel çalışma tecrübeleri ne kadar fazlaysa, sanal gerçekliğin tetiklediği mide rahatsızlığı, mental rahatsızlık, terleme ve algılama rahatsızlığından o kadar az etkilendiler. Kadınlar, sanal gerçeklik gözlüğü kullanımına bağlı mide rahatsızlığı, terleme, sıcaklık hissetme ve denge kaybı konusunda erkeklerden daha fazla rahatsızlık hissettiler. Dijital oyun oynarken yalnız olmayı tercih edenler en çok ‘sanal gerçekliğin tetiklediği denge kaybı’ndan; aileyle veya kalabalık çevrede olmayı tercih edenlerse en çok ‘sanal gerçekliğe bağlı psikolojik rahatsızlıklar’dan etkilendi."

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