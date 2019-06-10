Dijital çağın teknolojisi Blockchain akademik düzeye taşınıyor

Türkiye’de Blockchain uzman açığının kapatılması ve teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi-Blockchain İAÜ hayata geçiyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyaca saygın İngiliz Blockchain Army firması ile yaptığı iş birliği doğrultusunda İAÜ Blockchain Teknoloji Araştırma Merkezi’ni kuruyor. Amacı, dijital çağın teknolojisi Blockchain alanında eğitimler düzenlemek, her sektöre uygulanabilen bu teknolojiye hakim insan gücünü yetiştirmek olan merkez, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ve Blockchain Army Kurucu Ortağı Erol User’in attığı imzalarla hayata geçirildi.

“Üniversiteler toplumu geleceğe hazırlamalıdır”

“Üniversitelerin en büyük görevi toplumları geleceğe hazırlamaktır” diyerek yeni her teknolojiyi takip etmelerinin öneminden bahseden Dr. Mustafa Aydın, “Artık biliyorsunuz dünyada bütün sektörlerde gelişmeler, farklı yaklaşımlar, teknolojiler kullanılıyor. Blockchain de gerçekten finans dünyasını sarsacak bir anlayışla hızla ilerliyor. Amerikan kökenli başlangıcı hızla başlamakla birlikte hızlı bir şekilde Avrupa’ya ve diğer ülkelere yayılıyor. Türkiye’de de son yıllarda finans sisteminin içine girmiş durumda. Üniversitelerin en büyük görevi toplumları gelecek teknolojiye, anlayışa ve yöntemlere toplumu hazırlamaktır. Bu üniversitelerin en doğal görevidir. Çünkü bu sistemler o ülkeye girerken o toplum tarafından kullanılmadan önce üniversiteler bilimsel olarak herhangi bir kişinin zarar görmesini engelleyecek yöntemleri araştırarak toplumun önüne koymalıdır. Bu anlamda da üniversitemiz Blockchain Army firmasıyla birlikte iş birliği içerisine girerek bu çalışmaları başlatıyorlar. Yarın bu toplum Blockchain sistemi içerisine girdiği zaman daha büyük problemlerle karşılaşmasınlar nerde problem nerde sıkıntı olabileceğini fark ederek toplumu aydınlatsınlar. Aynı zamanda bir diğer maksat dünyada gelişen bu yeni finans sisteminin Türk toplumunda uygulanabilir hale geldiği zaman toplumun karşılaşabileceği muhtemel sıkıntıları, bankaların problemlerini, finans dünyasının neyle hangi konularda engel çıkabileceğini nerelerde engellere takılabileceğini tespit ederek halkı, finans kurumlarını, toplumu aydınlatmaktır” dedi.