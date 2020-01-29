Dijital cihazların doğru kullanımı çocuğun ruh sağlığını olumlu etkiliyor

İSTANBUL, (DHA)- Çocukların günde 1 veya 2 saat dijital cihaz kullanmalarının refahları ve ruh sağlıkları üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu ortaya konuldu. Özellikle beyin gelişimleri açısından çocukları hayatlarının ilk iki yılında dijital cihazlara maruz bırakmamak gerektiğinin altını çizen Çocuk Gelişim Uzmanı Nursaç Yıldız, “Daha sonraki yıllarda çocuğu bu cihazlarla planlı ve kademeli olarak tanıştırmak gerekir” dedi. Dijital cihazlar artık günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Kullanım kolaylığı ve hemen herkesin bütçesine göre bir ürünün bulunması dijital cihazlara, oyunlara ve çevrimiçi platformlara erişimi daha da kolaylaştırıyor. Oxford Üniversitesi’nin Cardiff ve Cambridge Üniversitesi ile gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre çocukların günde 1 veya 2 saat dijital cihaz kullanmalarının refahları ve ruh sağlıkları üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu öne sürüldü. 35 binden fazla Amerikalı çocuk ve onların ebeveynleri ile yapılan araştırmanın bulguları American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Dergisi'nde yayımlandı. Dijital cihazlara sınırlı süre erişimi olan çocukların hiç kullanmayanlara göre daha yüksek düzeyde ‘psikososyal’ işleyiş gösterme eğiliminde olduğunu ifade edildi.

YALNIZLIK VE İLETİŞİMSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR Araştırmanın sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Öğr. Gör. Nursaç Yıldız, “Araştırmada kullanıcıların cihazlarda ne tür içeriklere maruz bırakıldıklarına yer verilmemiştir. Oysaki kullanıcıların psikolojik durumunu etkileyecek olan unsur süre kadar içeriğin de ne olduğudur. Sosyal yaşamımızın en önemli olgusu iletişimdir. Bizler iletişim kurarak çevremizle etkileşime gireriz. İletişimin en önemli unsuru ise dili kullanmaktır. Dolayısıyla vaktinin çoğunu dijital cihazlarla geçiren bir genç dili kullanma konusunda sıkıntılar yaşayacak bununla birlikte insanlarla kuracağı iletişimde başarısız olacaktır. Dijital cihazlar gerek içerik gerek sağladığı kolaylıklar nedeniyle günümüzün vaz geçilmez bir yapı taşı haline gelseler de kendimizi ve çocuklarımızı bu cihazların bağımlısı haline dönüşmekten korumalıyız. Özellikle ergenlik çağındaki gençler sosyal medya aracılığı ile kendilerine yapay bir dünya ve o dünyaya ait sosyal bir çevre oluşturmakta. Oluşturdukları yapay dünyalarından çıkıp esas çevreleriyle etkileşime girmekte yaşadıkları güçlükler onları daha çok yalnızlığa ve iletişimsizliğe sürüklemektedir” dedi.