Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı veren uygulama

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde yeniden sorunsuz seyahat edilebilmesine olanak sağlayan "Dijital Covid Sertifikası" uygulamasını ezici bir çoğunlukla onayladı.

AB vatandaşları, 1 Temmuz'dan itibaren, kağıda basılı ya da dijital ortamdaki bir "QR kodu" ile birlik üyesi ülkeler arasında hiçbir kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

Dijital Covid Sertifikası alabilmek için üç koşul gerekiyor:

Koronavirüse karşı her iki doz aşıyı da yaptırmış olmak

Son 72 saatten eski olmayan bir negatif PCR testi veya son 24 saatten eski olmayan bir negatif hızlı test sonucu göstermek

Son altı ayda koronavirüs geçirmiş ve bu nedenle yeterli bağışıklık kazanmış olmak

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve parlamento tarafından onaylanan seyahat sertifikası uygulaması, AB Konseyi'nin de onayının ardından 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. Sertifika, 12 ay süresince geçerli olacak.

Aslında parlamentonun aldığı karar biraz sembolik. Çünkü birçok AB ülkesi, Avrupa Parlamentosu ve konseyin onayını beklemeden, seyahat sertifikasını zaten uygulamaya başladı.

AB'nin Adaletten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Didier Reynders'e göre, zaten şu anda bir milyondan fazla Avrupa vatandaşı böyle bir sertifika aldı.

Kişisel bilgilerin yer almayacağı sertifika, ücretsiz olarak verilecek. İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek sertifika, AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, İsvçre, Lihtenştayn ve Norveç'te de geçerli olacak.