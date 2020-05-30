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"Dijital dönüşüm" iddiasına Ahmet Hakan'dan cevap: Tek harfi bile doğru değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 20:21 | Son Güncelleme

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığını, kurum bünyesindeki Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın yayınlarına internet üzerinden devam edeceği iddialarını yalanlayarak, "Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda." ifadelerini kullandı.

"Dijital dönüşüm" iddiasına Ahmet Hakan'dan cevap: Tek harfi bile doğru değil

Medyaradar'ın üst düzey kaynaklara dayandırarak hazırladığı haberde, Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığı iddia edildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İDDİASI

Habere göre kurum bünyesindeki gazetelerin tamamı, yani Hürriyet, Milliyet ve Posta artık sadece internet sitesi üzerinden devam edeceği belirtilirken, kararın alınmasında, artan kağıt maliyetleri ve evden çalışma düzenine geçişle dijital dönüşümün daha uygun olacağı fikrinin etkili olduğu ifade edildi.

ÇALIŞANLARA MÜHLET İDDİASI

Haberde bu kararın dün gerçekleştirilen yönetim toplantısında alındığı ve toplantı sonrasında, gazete binasında çalışanlara eşyalarını toplamaları için Perşembe gününe kadar mühlet verildiği iddia edildi.

"TEK HARFİ BİLE DOĞRU DEĞİL"

Konu ile ilgili Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı. Ahmet Hakan yaptığı açıklamada, "Bunun tek harfi bile doğru değil... Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda... Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu..." ifadelerini kullandı.


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