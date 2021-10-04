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Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

04.10.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye’nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarında veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddialarına ilişkin e-Devlet'ten yapılan açıklamada "Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

"HERHANGİ BİR SIZINTIYA RASTLANMADI"

Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye’nin e- Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir” denildi.

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