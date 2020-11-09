Dijital ehliyet Nedir? Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?

Servis sürücü, şirket veya denetim kartlarından birine sahip olmak isteyen vatandaşlar dijital ehliyet başvurusunda bulunuyor. Başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sistemleri üzerinden online olarak yapılabiliyor. İşte dijital ehliyet ve başvuruları hakkında tüm merak edilenler.

Dijital ehliyet nedir?

Karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda sayısal takograf adı verilen bir kontrol cihazı vardır. Takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve ekrandan oluşur. Güvenli bir sensörle vites kutusunun olduğu alana bağlanır. Bu takografa yerleştirilmek üzere çıkarılan ehliyetlere dijital ehliyet denir.

Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?

Dijital ehliyet Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı tarafından temin edilir. Başvuruların internet üzerinden yapıldığı süreçte, dijital ehliyet başvurusu uluslararası taşımacılık yapanlar ve SRC 1-2-3-4-5 belgelere sahip olanlar tarafından yapılabilmektedir.

Dijital ehliyet nasıl alınır?

İnternet üzerinden dijital ehliyet başvuru diye aratıp Sayısal Takograf adlı uygulamaya tıklayarak ön başvurunun yapılması, ardından kartın ödemesi yapılarak başvuru esnasında dekontun TOBB’a ibraz edilmesi ve TOBB'a bağlı odalara başvuruda bulunması gerekir. Sürücü kartını almak için gerekli olan belgeler arasında dekont, sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve SRC Belgesi yer alır.