Dijital ehliyet Nedir? Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?

Servis sürücü, şirket veya denetim kartlarından birine sahip olmak isteyen vatandaşlar dijital ehliyet başvurusunda bulunuyor. Başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sistemleri üzerinden online olarak yapılabiliyor. İşte dijital ehliyet ve başvuruları hakkında tüm merak edilenler.
Karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda sayısal takograf adı verilen bir kontrol cihazı vardır. Takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve ekrandan oluşur. Güvenli bir sensörle vites kutusunun olduğu alana bağlanır. Bu takografa yerleştirilmek üzere çıkarılan ehliyetlere dijital ehliyet denir.
Dijital ehliyet Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı tarafından temin edilir. Başvuruların internet üzerinden yapıldığı süreçte, dijital ehliyet başvurusu uluslararası taşımacılık yapanlar ve SRC 1-2-3-4-5 belgelere sahip olanlar tarafından yapılabilmektedir.
İnternet üzerinden dijital ehliyet başvuru diye aratıp Sayısal Takograf adlı uygulamaya tıklayarak ön başvurunun yapılması, ardından kartın ödemesi yapılarak başvuru esnasında dekontun TOBB’a ibraz edilmesi ve TOBB'a bağlı odalara başvuruda bulunması gerekir. Sürücü kartını almak için gerekli olan belgeler arasında dekont, sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve SRC Belgesi yer alır.
Dijital ehliyet fiyatı olarak da sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen tüm bu fiyatlar ise 2020 yılına aittir. Dijital ehliyet ile sürücülerin 12 aylık tüm sürüşleri kayıt altındadır. Polis tarafından ulaşılmak istenen tüm bilgilerde sistem sayesinde hızlıca ulaşılabilir. Böylelikle hız ihlali, sürücü hataları gibi durumların önüne geçilir. Sürücü, şirket, servis ve denetim şeklinde 4 ayrı akıllı dijital ehliyet çeşidi bulunur. Eşya taşımacılığı, uluslararası taşımacılık ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5 belgesine sahip olan kişiler dijital ehliyet için başvuru yapabilir.
Dijital ehliyet için gerekli evraklar nelerdir? sorusu ise dijital ehliyet başvurusunda bulunmayı düşünen vatandaşlar tarafından sık sık sorulmaktadır. Eğer siz de dijital ehliyet başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.
• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
• Oda Kayıt Belgesi aslı
• Vergi Levhası fotokopisi
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
• Servis Kaşesi
Şirket kartı için gereken evraklar;
Servis Kartı İçin Gereken Evraklar;
Dijital kartların geçerlilik süreleri ise sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları 1 yıldır.
Dijital ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız bunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin sitesine giriş yapmalısınız. Daha sonra Takograf Kartları bölümünü seçip, Kart Başvurusu alanına tıklamalısınız. Açılan sayfada kart türü belirlenerek seçilir ve başvuru çeşidiyle beraber başvuru gerçekleştirilir.
Yeni Başvuru: İlk defa kart almak için başvuruyorsanız ya da kartınızın geçerlilik süresi dolduysa veya dolmasına 15 günden az kaldıysa yapılabilir.
Dijital ehliyet yenileme başvurusu: Kullanmakta olduğunuz kartın geçerlilik süresinin dolmasına 45 günden az kaldıysa ve sürenin son 15 gününe girilmemişse yapılabilir.
Yurt dışından dijital takograf sürücü kartı başvurusu: Kullanmakta olduğunuz kartın geçerlilik süresinin dolmasına 45 günden az kaldıysa veya süresi bittiyse yapılabilir.
Dijital ehliyet başvuru sorgulama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bunun için sitede Takograf Kartları bölümüne gelerek, sağ tarafta yer alan Başvuru Durum Sorgulama alanına tıklanmalıdır. T.C. kimlik numarasıyla kart tipini seçerek sorgulama yapılabilir. Aynı şekilde buradan giriş yapılarak dijital ehliyet sorgulama da gerçekleştirilebilmektedir.
Dijital ehliyet randevusu hakkında başvurunuzu yaptıktan sonra veya yapmadan önce gerekli sorularınızı sormak veya yeni bir randevu talebinde bulunmak için 444 9559 numaralı çağrı merkezlerini arayabilirsiniz. Sorularınızı çözememeniz durumunda ise 444 24 07 numaralı telefon numarası ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz.
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