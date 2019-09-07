Dijital Ekonominin Hakimi ABD ve Çin

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Dairesi (UNCTAD) dünyadaki dijital ekonomiyi değerlendiren ilk raporu ‘Digital Economy Report 2019’u yayınladı.

Raporda ülkeler, bölge ve kıtalar arasında dijital ekonomideki farklılıklar ve gelişmeler tüm ayrıntılarıyla ele alındı, dijital ekonomi pastasında en büyük payı ABD ve Çin’in aldığı, yedi dev dijital platformun pazarın üçte ikisine hakim olduğu belirtiliyor.

Raporda son derece dijitalleşmiş ülkelerle düşük düzeyde dijitalleşen ülkeler arasındaki farkların çok büyük olduğu, eğer bu farklar kapanmazsa gelecekte eşitsizliğin daha da artacağı öne sürüldü. Dijital eşitliğin azaltılması için daha iyi bir küresel işbirliği gerektiği kaydedildi.

UNCTAD tarafından yayınlanan ilk ‘Dijital Ekonomi Raporu’, dijitalden elde edilen gelirlerin giderek arttığını, küresel ekonomi pastasından giderek daha büyük bir pay aldığına işaret ediyor.

‘Dijital Ekonomi 2019 Raporu’nda, dünyada dijital ekonomik pazarın büyük bir çoğunluğuna ABD ile Çin’in hakim olduğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin dijital alanda çok geride kaldığı belirtildi.