Dijital Ekonominin Hakimi ABD ve Çin

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Dairesi (UNCTAD) dünyadaki dijital ekonomiyi değerlendiren ilk raporu ‘Digital Economy Report 2019’u yayınladı.
Raporda ülkeler, bölge ve kıtalar arasında dijital ekonomideki farklılıklar ve gelişmeler tüm ayrıntılarıyla ele alındı, dijital ekonomi pastasında en büyük payı ABD ve Çin’in aldığı, yedi dev dijital platformun pazarın üçte ikisine hakim olduğu belirtiliyor.
Raporda son derece dijitalleşmiş ülkelerle düşük düzeyde dijitalleşen ülkeler arasındaki farkların çok büyük olduğu, eğer bu farklar kapanmazsa gelecekte eşitsizliğin daha da artacağı öne sürüldü. Dijital eşitliğin azaltılması için daha iyi bir küresel işbirliği gerektiği kaydedildi.
UNCTAD tarafından yayınlanan ilk ‘Dijital Ekonomi Raporu’, dijitalden elde edilen gelirlerin giderek arttığını, küresel ekonomi pastasından giderek daha büyük bir pay aldığına işaret ediyor.
‘Dijital Ekonomi 2019 Raporu’nda, dünyada dijital ekonomik pazarın büyük bir çoğunluğuna ABD ile Çin’in hakim olduğu, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin dijital alanda çok geride kaldığı belirtildi.
Raporun ön sözünü yazan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın yarısından fazlasının sınırlı internet erişimine sahip olması nedeniyle dijital gelirlerde dünyada ciddi bir eşitsizlik yaşandığını belirterek, “ Özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki ülkeleri rekabetin oldukça gerisinde kalıyor. Dünyanın her tarafına internet erişiminde eşitlik getirip dijital ekonomideki farkın kapatılması için hepimiz çalışmalıyız. Herkes için bir dijital ekonomi oluşturmak şart” dedi.
ABD ve Çin
Rapora göre küresel dijital ekonomiye damgasını ABD ve Çin vuruyor. Küresel dijital harcamaların yaklaşık yüzde 50’si Çin ve ABD’ye gidiyor. Dijital patentlerin yüzde 70’i ABD ve Çin’e ait. Bulut teknolojisi pazarının yüzde 75’ine de ABD ve Çin hakim. Dünyanın en büyük yedi dijital platform şirketi ise yine bu iki ülkeye ait.
Piyasanın hakimi yedi dev platform
Rapora göre, dünyada dijital ekonomiye yedi büyük marka hakim. Dijital platformlar olarak anılan bu markalar, ABD’li Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook ve Çinli Tencent ile Alibaba.
Bu yedi marka küresel dijital ekonomide pastanın üçte ikisine hakim durumda. Arama motorları pazarının yüzde 90’ına ise Google hakim.
Çin’de Tencent firması WeChat ile Ali Baba’da mobil ödeme sağlayıcısı Alipay ile Çin’deki pazarın neredeyse tamamına sahip.
Sosyal medya alanında ise Facebook ülkelerin yüzde doksanında bir numaralı sosyal medya platformu durumunda.
Dev platformlar agresif bir rekabet içindeler
Raporda, bu şirketlerin zirvede kalmak, rekabet etmek, hizmet alanlarını genişlemek için agresif bir şekilde mücadele ettiğini belirtiyor. Yedi dev platformun girdikleri ülkelerin pazarlarında siyasilerle işbirlikleri, lobi faaliyetleri, çok uluslu şirketlerle stratejik ortaklıklar kurarak agresif bir şekilde rekabet ettikleri belirtiliyor.
Rapor, dijital ekonomiden elde edilen kazancın daha adil bir şekilde dağılmasını sağlanması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.
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